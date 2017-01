3M: utile quarto trimestre in crescita a 1,16 miliardi di dollari

Alberto Bolis 24 gennaio 2017 - 15:18

3M ha chiuso il quarto trimestre del 2016 con un utile netto di 1,16 miliardi di dollari (1,88 dollari per azione), in crescita rispetto agli 1,04 miliardi (1,66 dollari) dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi del gruppo statunitense sono aumentati dello 0,4% a 7,33 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano un utile per azione pari a 1,87 dollari. 3M ha confermato la guidance per il 2017 che prevede un eps compreso tra 8,45 e 8,80 dollari.