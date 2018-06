21st Century Fox: titolo vola nel pre-market, Disney alza l'offerta di acquisto a 38 dollari

Valeria Panigada 20 giugno 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Disney ha deciso di rivedere al rialzo la sua offerta per acquistare asset selezionati della 21st Century Fox a 38 dollari per azione, contro la precedente offerta di 28 dollari, avanzata a fine 2017. La revisione è arrivata dopo che nei giorni scorsi la rivale Comcast aveva messo sul piatto 35 dollari per ogni azione Fox. La notizia mette le ali al titolo 21st Century Fox che nel pre-market di Wall Street segna un +6,86%, anticipando un avvio sprint. Più moderato il rialzo della Walt Disney che nella sessione pre-mercato avanza di poco più l'1%.