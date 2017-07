Visa e PayPal estendono la loro partnership all’Europa

Titta Ferraro 18 luglio 2017 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Visa e PayPal, già in partnership negli Stati Uniti e in Asia Pacifico, implementano la loro collaborazione anche all'Europa per per accelerare l’adozione di pagamenti sicuri ed efficaci quando si effettua shopping online, in-app e nei negozi fisici. In aggiunta, PayPal, grazie alla sua licenza bancaria europea, si unirà al network di istituzioni finanziarie clienti di Visa e potrà offrire account Visa* in Europa, permettendo a consumatori e aziende di utilizzare i fondi PayPal per le proprie spese in tutto il mondo, ovunque Visa sia accettata.“Visa e PayPal hanno in comune l’obiettivo di fornire ai consumatori modalità di pagamento che siano rapide, sicure e pratiche, che possano essere utilizzate sui loro dispositivi preferiti. La crescita della portata della nostra collaborazione anche in Europa offre una più ampia possibilità di scelta ai consumatori e porta benefici agli esercenti,” dichiara Bill Sheedy, CEO, Europe Region, Visa Inc.“L’accordo annunciato oggi renderà ancora più incisiva la collaborazione con Visa e con i suoi partner in tutti i nostri mercati europei”, ha affermato Rupert Keeley, Executive Vice President e CEO di PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. “Il nostro accordo di collaborazione ci permetterà di garantire una scelta più ampia a milioni di consumatori e di aziende attraverso una gamma più ampia di prodotti innovativi. Che sia online, tramite app o nei negozi fisici, PayPal offrirà insieme a Visa metodi semplici, sicuri e pratici di pagare e farsi pagare”.