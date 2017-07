Vetrya: sottoscritti contratti per mobile payment con i principali operatori Tlc del sud est asiatico

Luca Fiore 3 luglio 2017 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

+4,57% a Piazza Affari per il titolo Vetrya che sale a 6,41 euro. Il gruppo, attivo nello sviluppo di servizi digital, piattaforme di cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, ha annunciato di aver sottoscritto contratti per l’erogazione di servizi m-payment ed m-commerce su operatori mobili in Malesia, Indonesia, Singapore, Tailandia e Vietnam.Gli accordi, che non prevedono scadenze, sono stati raggiunti attraverso la propria società Vetrya Asia Pacific. Gli operatori mobili che usufruiranno della piattaforma Wonda in modalità cloud sono: per la Malesia gli operatori Celcom, UMobile, Maxis, Digi; per l’Indonesia Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, Hutchinson 3; per la Tailandia, Ais, Dtac, True, Cat; per Singapore, Singtel, M1, Starhub; per il Vietnam Mobifone, Vinaphone, Viettel, Gmobile, Vietnammobile.