Usa apre su Iran: prezzo greggio crolla a 69 dollari al barile

Alessandra Caparello 16 luglio 2018 - 17:52

MILANO (Finanza.com)

In calo del 3,52% a 68,51 dollari al barile il contratto del petrolio quotato al Nymex. Il crollo sulla scia dell’apertura americana sull’Iran.Dopo aver annunciato un blocco su tutte le esportazioni di greggio da Teheran entro novembre, ora l’amministrazione Trump fa una seppur timida apertura.Steve Mnuchin, segretario al Tesoro, ha affermato che nonostante le sanzioni alcuni paesi avranno la possibilità di comprare greggio iraniano.“Vogliamo che gli acquisti di petrolio (iraniano) siano vicini allo zero, ma in certi casi se le persone non possono farlo immediatamente, considereremo delle eccezioni".