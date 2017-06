Ue su dazi anti-dumping e MES Cina, Cicu: benefici libero commercio solo se tutti rispettano regole

Laura Naka Antonelli 21 giugno 2017 - 16:08

Ulteriori garanzie per le aziende europee contro il pericolo della concorrenza sleale. Questo l'effetto del voto della Commissione del commercio internazionale del Parlamento europeo che, nella giornata di ieri, ha approvato a larghissima maggioranza, la relazione dell'europarlamentare Salvatore Cicu sul dossier MES Cina.La relazione sulla nuova metodologia di calcolo dei dazi 'neutrale' per Paese, presentata dall'europarlamentare Cicu (Ppe/Fi), è stata adottata con 33 voti a favore, 3 contrari e 2 astensioniCosì ha commentato il relatore Cicu, dopo l'adozione del suo rapporto:"Le imprese Ue meritano una migliore protezione dalle pratiche commerciali sleali, che mettono a rischio occupazione e investimenti in tutta Europa".Cicu ha sottolineato che "il libero commercio globale va a nostro beneficio solo se tutti rispettano le regole". E, "creando regole antidumping più chiare e dure, possiamo proteggere i nostri cittadini dagli effetti negativi della globalizzazione".A dare l'annuncio del voto, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani:"Questa mattina (ieri per chi legge), la commissione commercio internazionale del Parlamento europeo ha approvato il testo legislativo sulle misure anti dumping da adottare da parte dell'Unione europea nei prossimi anni".Tajani ha definito il voto un passo che l'Ue sta compiendo per sostenere le "piccole e medie imprese" e ha tenuto a precisare che la misura non vuole "alzare muri" ma, piuttosto, "tutelare le imprese europee per giocare la partita ad armi pari in "Europa e fuori dall'Europa, in particolare con la Cina".Intervendo all'assemblea di Confartigianato, il numero uno del Parlamento europeo ha aggiunto che "le norme anti dumping tuteleranno le imprese dalla concorrenza sleale" comprese "le artigiane, che sono la fonte del nostro made in Italy".Confindustria ha accolto con estremo favore il voto del Parlamento europeo.Così Lisa Ferrarini, vice presidente di Confindustria per l'Europa:"Il Parlamento europeo ha fatto un lavoro davvero eccellente. Il voto di oggi costituisce un risultato estremamente positivo per l'intero sistema industriale italiano e una grande prova della capacità del sistema Italia di incidere in Europa. La proposta della Commissione europea di novembre scorso avrebbe finito per concedere di fatto il MES (ovverolo status di "economia di mercato")alla Cina, indebolendo in maniera irreversibile la difesa commerciale dell'Ue ed esponendo interi settori e migliaia di lavoratori alla concorrenza sleale. Il pacchetto di emendamenti approvati oggi scongiura questo rischio".Continuando, Ferrarini ha detto:"Cicu e i principali gruppi politici hanno compreso perfettamente le esigenze dei settori industriali più a rischio - acciaio, ceramica, biciclette, carta, calzature - e hanno saputo dare risposte puntuali e concrete: fintanto che il mercato cinese continuerà ad essere profondamente distorto, non si dovranno poter usare i prezzi e costi cinesi per calcolare il dumping. E non deve essere compito delle imprese europee provare l'esistenza di tali, palesi, distorsioni. Con questo voto si segna un punto decisivo nella battaglia contro la concorrenza sleale, battaglia che ha visto Confindustria, il governo italiano, i principali gruppi del Parlamento europeo e financo Businesseurope schierati compattamente a difesa della produzione, della manifattura e delle Pmi europee".