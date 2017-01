Trenitalia: acquisizione dell’inglese NXET per circa 70 milioni di sterline

Luca Fiore 11 gennaio 2017 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Trenitalia ha annunciato che la controllata Trenitalia UK ha raggiunto un accordo con National Express Group per l’acquisizione, per un controvalore di 70 milioni di sterline, della totalità delle azioni di NXET (National Express Essex Thameside), gestore del franchise C2C (City to Coast) per i collegamenti tra la città di Londra e Shoesburyness, sulla costa orientale nella regione del South Essex.



“L’acquisizione di NXET – fatturato circa 200 milioni di euro, 600 dipendenti e una flotta di 74 treni Bombardier – rappresenterà un ulteriore obiettivo raggiunto nell’ambito della strategia di internazionalizzazione, uno dei pilastri del Piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane”, riporta la nota della società.