TerniEnergia: acquisita commessa da 12,5 milioni di dollari in Tunisia

Luca Fiore 17 gennaio 2017 - 19:51

MILANO (Finanza.com)

TerniEnergia ha reso noto di essersi aggiudicata una commessa da circa 12,5 milioni di dollari relativa alla realizzazione in Tunisia di un impianto fotovoltaico di taglia industriale della potenza complessiva di 10 MWp, per conto della STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz).



L’impianto sarà installato in località Tozeur, ai margini del deserto del Sahara e a sud-ovest della capitale Tunisi (da cui dista circa 450 chilometri). La commessa prevede l’attività di full EPC (engineering, procurement and construction), comprensivo della fornitura di moduli fotovoltaici e inverter.