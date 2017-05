TerniEnergia: accordo per le prime tre micro-grid in India

Luca Fiore 3 maggio 2017 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Oggi TerniEnergia ha sottoscritto un contratto per la realizzazione delle prime tre micro-grid in India per un corrispettivo di circa 10 milioni di dollari.



L’intesa è stata sottoscritta nell’ambito del più ampio accordo con Juice Power “per lo sviluppo e la costruzione di impianti –riporta la nota della società – di generazione di energia rinnovabile e delle infrastrutture di gestione dell'energia, comprendenti centrali onsite e off-site e sistemi di stoccaggio energetico, e per supportare JuicePower nella gestione del suo portafoglio-clienti con sistemi intelligenti di gestione dell'energia”.



Il contratto prevede la realizzazione delle attività di engineering relative a tre impianti fotovoltaici di potenza complessiva installata di 3,5 MW e le attività di audit energetico per l’implementazione di tecnologie di carica e accumulo e di smart control e management.