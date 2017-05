Terna: finanziamento da 56 mln $ per la costruzione di una linea in Uruguay

Luca Fiore 11 maggio 2017 - 17:36

MILANO (Finanza.com)

Terna ha ottenuto oggi l’approvazione da parte dell’Inter-American Investment Corporation (IIC) di un finanziamento da 56 milioni di dollari nell’ambito del project financing per la costruzione della linea di trasmissione da 500 kV che collegherà le città di Melo e Tacuarembó in Uruguay. È quanto riporta una nota della società.



“Il progetto mira a rafforzare l’affidabilità del sistema di trasmissione elettrica consentendo di aumentare in modo significativo nel paese latinoamericano la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, promuovendo al contempo la diversificazione energetica e supportando l’integrazione della produzione da fonti rinnovabili nel nord del Paese”.