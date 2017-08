Sony: Fitch alza rating a BB+, vendite PS4 attese in calo a 18 mln unità nel 2018

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 13:43

MILANO (Finanza.com)

Fitch ha alzato il rating su Sony Corporationa BB+ ritenendo che potrebbe tornare al rating investment grade se i margini si stabilizzeranno e la leva finanziaria rimarrà bassa. L'agenzia di rating ha outlook positivo in scia a margini più elevati dalle attività non finanziarie di Sony, il deleveraging dopo la ristrutturazione e l'impegno della gestione per migliorare la redditivitàIl business dei videogame, che probabilmente genererà più della metà del risultato operativo per le attività non finanziarie di Sony nel 2018, ​​rimane un supporto fondamentale per la redditività del gruppo, guidata dalle vendite delle console PlayStation4 (PS4). In linea con la guidance aziendale, Fitch vede le vendite della PS4 a 18 milioni di unità nel 2018 dai 20 mln di quest'anno.