Smartphone: vendite tornano a crescere nel I trimestre, anche per Apple. Ma è boom per Xiaomi

Valeria Panigada 29 maggio 2018 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Levendite di smartphone a livello globale sono tornate a crescere nel primo trimestre del 2018, anche per Apple. Tuttavia i veri vincitori sono i cinesi di Huawei e Xiaomi. Secondo i dati raccolti da Gartner, nei primi tre mesi dell'anno si sono venduti 455 milioni di smartphone nel mondo, l'1,3% in più rispetto all'anno prima. Tra i singoli produttori, Samsung rimane in testa con una quota di mercato del 20,5%, seguita da Apple che ha visto le vendite tornare a crescere (+4%). Tuttavia la loro leadership è minata dalla concorrenza cinese sempre più agguerrita. Huawei e Xiaomi continuano a guadagnare terreno: nel I trimestre le loro vendite sono balzate in avanti rispettivamente del 18,3% e addirittura del 124%.