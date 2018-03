Salvatore Ferragamo: sentenza anticontraffazione da tribunale di New York

Luca Fiore 19 marzo 2018 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

“Nuovo importante risultato nella lotta alla contraffazione”. Questo l’incipit di una nota emessa dal Gruppo Salvatore Ferragamo in cui il colosso del lusso italiano ha annunciato che il Tribunale di New York ha confermato l’inibitoria nei confronti di 60 proprietari di profili illeciti e il trasferimento alla società di circa 150 nomi a dominio che usurpavano il marchio, ospitando siti web attivi nella commercializzazione di prodotti contraffatti.“Nella sentenza, il Tribunale di New York ha riconosciuto inoltre la sussistenza di un ingente danno economico per il Gruppo, stabilendo un indennizzo pari a 60 milioni di dollari”.