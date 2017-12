Saipem: lavori aggiuntivi e nuovi contratti per 380 milioni di USD

Luca Fiore 22 dicembre 2017 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha firmato il contratto con Eni Angola relativo allo sviluppo del progetto West Hub Development nel Paese africano, “che incorpora gli ordini di lavoro –riporta la nota della società - precedentemente assegnati e comunicati nel corso del 2016 e del 2017, ed aggiunge lo scopo di lavoro relativo allo sviluppo del campo Vandumbu all’interno del Blocco 15/06”.“Le attività aggiuntive, che verranno realizzate dalla divisione E&C Offshore, prevedono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione necessarie allo sviluppo del campo sottomarino Vandumbu in acque profonde da 1300 a 1500 metri. Il progetto nel suo complesso include la realizzazione di due condotte di produzione in materiale speciale, della posa di cavi ombelicali e di linee di servizio di vari diametri (Subsea, Umbilicals, Risers & Flowlines - SURF)”.Inoltre, Saipem si è aggiudicata una nuova commessa nel Golfo del Messico relativa al trasporto e installazione della piattaforma di compressione CA-KU-A1 per conto di Dragados Offshore de Mexico S.A. de C.V. (DOMSA).Nuovi contratti anche nel Drilling Offshore; nell’offshore norvegese è stata assegnata da A/S Norske Shell l’attività di perforazione di un pozzo, più uno opzionale mentre nel Golfo Arabico, Saipem eseguirà attività di perforazione per conto di National Drilling Company (NDC). Contratti anche nel Drilling Onshore in Kazakhstan, Romania, Argentina e Bolivia, consolidando la diversificazione geografica in questo settore di attività.Il valore complessivo delle acquisizioni è di circa 380 milioni di USD.