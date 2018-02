Safe Bag: lettera di intenti per l’acquisto del 51% di PackandFly Group spinge il titolo

Luca Fiore 1 febbraio 2018 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

+4,28% sul listino di Piazza Affari per il titolo Safe Bag, in rialzo a 5,6 euro. Questa mattina società ha annunciato di aver siglato una lettera di intenti per l’acquisto del 51% di PackandFly Group.PackandFly, operatore della Federazione Russa, attivo anche in Europa ed Asia, presente in 24 aeroporti con circa 60 punti vendita ed un fatturato di gruppo atteso nel 2017 di 16 milioni di euro.L’operazione e la determinazione del prezzo finale sono subordinati all’esito positivo della due diligence (contabile, legale, fiscale e di business), che verrà avviata nei prossimi giorni e che si prevede di poter portare a termine entro maggio, con l’obiettivo di finalizzare l’operazione entro il prossimo 15 luglio 2018.