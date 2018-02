Safe Bag: accordo a tempo indeterminato con l’aeroporto internazionale di Cracovia

Luca Fiore 20 febbraio 2018 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

+2,37% a Piazza Affari per il titolo Safe Bag che si porta a 5,18 euro dopo la notizia dell’accordo a tempo indeterminato con l’aeroporto di Cracovia “per la fornitura della propria offerta integrata di servizi”.Lo scalo di Cracovia è il secondo più importante della Polonia con circa 5,8 milioni di passeggeri (cumulati) nel 2017, in crescita del 17% rispetto al 2016. Il contratto siglato prevede un inizio delle attività a fine marzo 2018 .“Dopo l’ingresso a tempo indeterminato presso l’aeroporto di Varsavia e l’ingresso temporaneo a Katowice siamo felici di approdare a Cracovia e di presidiare, come anticipato a dicembre, i primi 3 aeroporti della Polonia” – dichiara Alessandro Notari, CEO della Safe Bag.