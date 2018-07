SMRE: la tecnologia IET riceve l’omologazione in Cina, +9% del titolo

Luca Fiore 9 luglio 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

IET, la divisione del Gruppo SMRE specializzata nel settore della e-mobility, ha ottenuto l’omologazione di un nuovo modulo batteria per veicoli commerciali in conformità con le ultime normative emanate dal governo cinese. Lo ha annunciato la società in una nota. Sul listino milanese il titolo festeggia in quota 6,54 euro, +9 punti percentuali rispetto al dato precedente.“Un passo importante e molto atteso, reso possibile dalla proficua collaborazione tra IET e CALB, China Aviation Lithium Battery, colosso cinese tra i principali produttori di celle per la realizzazione di batterie al litio di ultima generazione”, commenta la società. ”L’omologazione del modulo batteria è l’ultimo tassello che mancava per sbloccare la partenza delle produzioni nel continente asiatico, primario mercato dei veicoli elettrici in forte espansione”.