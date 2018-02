Roubini cita Premio Nobel Phelps su paragone Trump e Germania nazista e Italia fascista

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Il rischio è di uno scenario in cui "l'interventismo economico dell'amministrazione di Trump finisca per andare akl di là del tradizionale protezionismo". Lo scrive Nouriel Roubini, in un articolo pubblicato su Project Syndicate.L'economista ricorda quanto detto dal Premio Nobel Edmund S. Phelps, che ha descritto l'interferenza di Trump nel settore corporate come un fattore che riporta alla mente la Germania nazista e l'Italia fascista".E sottolinea: "se l'ex presidente americano Barack Obama avesse gestito i rapporti con le aziende così come Trump sta facendo, sarebbe stato accusato di essere un comunista. Ma, per qualche motivo, quando è Trump a fare qualcosa, la corporate America tende a mettere la coda tra le gambe".