Recordati: CVC in trattative per acquisizione di una partecipazione di controllo (stampa)

Luca Fiore 19 giugno 2018 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

Balzo a Piazza Affari per il titolo Recordati, passato in pochi minuti da 32,5 a 33,6 euro, +2,78% rispetto al dato precedente. Gli acquisti sono stati innescati dall’indiscrezione, riportata dal Financial Times, delle trattative, definite in “fase avanzata”, del fondo di private equity CVC per acquisire una partecipazione di controllo nella società. Secondo il quotidiano della City, un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine del mese.