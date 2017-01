Pierrel: +30% per le vendite di Orabloc negl Usa, titolo vola

Luca Fiore 30 gennaio 2017 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

In una seduta improntata al ribasso per il listino milanese, al momento il Ftse Mib quota in rosso del 2,06% a 18.930,80 punti, spicca il balzo di Pierrel (+16,56% a 0,2662 euro, attualmente sospeso).



Pierrel Pharma, interamente controllata da Pierrel, ha annunciato che Orabloc (Articaina per uso dentale) ha chiuso il 2016 sul mercato USA con un incremento delle vendite del 30%.



Il farmaco Pierrel, a cinque anni dal suo lancio Oltreoceano, risulta il secondo anestetico dentale branded più venduto negli USA (sia in fatturato, sia in pezzi), su un totale di oltre 15 marchi presenti sul territorio.