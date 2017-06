Piazza Affari, clima contrastato sulle banche: UBI e Bper salgono, giù Banco Bpm

Alessio Trappolini 21 giugno 2017 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari sempre controcorrente. Fra le piazze europee soffia il vento dei ribassi ma il mercato italiano si mantiene a galla sopra la parità; quando manca poco meno di mezz’ora all’apertura di Wall Street il FTSE Mib avanza di uno 0,17% che consente all’indice di rimanere in area 20.845 punti.Contrastato il comparto bancario: UBI Banca guadagna l’1,9% circa a 3,62 euro, seguito da Bper Banca, in rialzo del 2,19% a 4,18 euro. A fare da contraltare Banco Bpm, -1,1% a 2,69% e UniCredit, -1% a 15,45 euro.Tante le storie societarie anche al di fuori del settore creditizio. Segnali di recupero su Leonardo, +1,45% a 15,37 euro, dopo l’annuncio di ieri di un contratto di fornitura di 17 elicotteri per oltre 100 milioni di euro con la società Sino-US Intercontinental in Cina.