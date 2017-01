Piaggio: raggiunti la soglia dei 200 Motoplex nel mondo

Luca Fiore 19 gennaio 2017 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Piaggio ha annunciato che in pochi mesi sono stati inaugurati 60 nuovi punti vendita chiudendo il 2016 con il traguardo dei 200 Motoplex aperti nel mondo in Europa, nelle Americhe, in Oceania, in Asia e nel sub-continente indiano, che si affiancano alla rete distributiva tradizionale.



Nei prossimi giorni è inoltre prevista l’apertura a Bangkok di uno dei Motoplex più importanti. “Quello della capitale thailandese sarà un flagship store di quasi 1.000 metri quadrati, suddivisi tra area espositiva (comprensiva di area lounge e bar) ed officina, in rapporto di 70/30”, riporta la nota della società.



“I Motoplex offrono complessivamente i prestigiosi marchi del Gruppo (Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi) rappresentando una formula di flagship store multimarca del tutto innovativa, in linea con la nuova strategia globale di esperienza in-store che il Gruppo Piaggio sta sviluppando nelle principali aree metropolitane di tutto il mondo”. “Motoplex è infatti un concetto di store proiettato verso il futuro, che consente al dealer di sfruttare più marchi e prodotti all'interno dello stesso spazio in una nuova frontiera di retail nella industry delle moto”.



Sul listino milanese il titolo con simbolo PIA passa di mano a 1,56 euro, l’1,69% in più rispetto al dato precedente.