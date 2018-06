Olidata: nuovo accordo commerciale con la tedesca Medion

Luca Fiore 13 giugno 2018 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Olidata in liquidazione ha annunciato di aver perfezionato un accordo di partnership commerciale con Medion, azienda tedesca leader nel settore dell’elettronica di consumo, nello sviluppo e vendita di prodotti multimediali come notebook, PC, monitor, smartphone, tablet e fornitori di digital services.La nuova collaborazione prevede un accordo esclusivo di Licenza per il design, la produzione e la distribuzione da parte di Medion di prodotti multimediali con il marchio Olidata It nel territorio italiano, europeo e sud americano con conseguente Royalty Agreement fra le parti.Inoltre, si legge nella nota, “le due aziende collaboreranno nello sviluppo di progetti in ambito IoT, segmento automotive e cybersecurity, settore dove Olidata si sta indirizzando con l’obiettivo di realizzare una delle più importanti piattaforme IoT in Europa”.