Ocse: inflazione in aumento a luglio, in crescita Italia, Canada e Giappone

Alessandra Caparello 4 settembre 2018 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

In aumento l’inflazione annua nell’area Ocse che sale dal 2,8% di giugno al 2,9% a luglio. Al netto dei generi alimentari e dei prezzi energetici, l’inflazione è salita al 2,1%.Guardando ai principali Paesi industrializzati, l’Ocse segnala un aumento dell’inflazione in Italia dove passa dall’1,3 all’1,5 per cento, così anche in Canada (dal 2,5% al 3%) e in Giappone (dallo 0,7% allo 0,9%). Nel G20 l'inflazione media è salita al 3,4% dal 3,1% di giugno. Tra i Paesi emergenti del G20 si evidenzia un aumento significativo in Argentina (dal 29,5% al 31,2%), in India (dal 3,9% al 5,6%) e Sudafrica (dal 4,4% al 5%).