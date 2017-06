Mondo Tv: Mondo TV Iberoamerica sigla accordo per Heidi in Israele

Luca Fiore 8 giugno 2017 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha reso noto che la controllata Mondo TV Iberoamerica ha concluso un accordo con la società SH The Children’s Channel 2016, con sede a Tel Aviv e operatrice del primario canale per ragazzi Yes Kidz, per la trasmissione della prima stagione della serie live teen “Heidi, Bienvenida a casa”, in Israele.



La licenza avrà durata di tre anni e prevede la trasmissione via satellite a pagamento (otre che con le nuove tecnologie) della serie in lingua ebraica.



“L’accordo è rilevante in quanto il canale satellitare a pagamento Yes Kidz è considerato dagli operatori licensing locali come uno dei migliori per fornire un’esposizione televisiva adeguata a supportare la creazione della ‘brand awareness’, importante per lo sviluppo dei piani licensing collegati alla property Heidi: l’accordo pertanto rappresenta un punto di partenza importantissimo per un prevedibile grande sviluppo del licensing e merchandising derivato da Heidi nel territorio”.