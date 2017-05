Mondo TV: primo accordo di licenza sulla piattaforma Amazon

Luca Fiore 15 maggio 2017 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha sottoscritto un accordo con Janson Media per lo sfruttamento di numerosi programmi prodotti o distribuiti da Mondo TV sulla piattaforma digitale Amazon Video. Con il nuovo accordo, della durata di tre anni, i programmi potranno essere offerti sulla piattaforma digitale Amazon negli Stati Uniti d’America, Regno Unito, Germania e Giappone.



A Mondo TV spetteranno royalties pari al 75% dei corrispettivi derivanti dallo sfruttamento dei programmi.



“Questo nuovo accordo, che rappresenta l’ingresso di Mondo Tv sulla piattaforma Amazon, conferma la grande crescita di Mondo TV nelle nuove tecnologie digitali, che rappresentano ad oggi in settore di mercato in maggiore espansione; è molto importante inoltre che i paesi licenziati siano quelli su cui il gruppo è ad oggi meno presente ma che hanno un importanza fondamentale in ottica strategica”, riporta la nota diffusa dalla società.



Sul listino milanese il titolo MTV sale del 2,16% a 4,45 euro.