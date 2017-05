Mondo TV: prima vendita di diritti alla televisione palestinese

Luca Fiore 30 maggio 2017 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Mondo TV ha annunciato di aver sottoscritto un nuovo contratto con il distributore Safe Media per la fornitura al canale televisivo Palestina TV di diversi programmi animati prodotti da terze parti e distribuiti dalla Mondo TV.



La licenza prevede il diritto di trasmettere i programmi licenziati per due anni nel Medio Oriente e il Nord Africa in lingua araba tramite i canali di Palestine TV in via non esclusiva.



“Con questo contratto, il cui corrispettivo non è in sé significativo, Mondo TV realizza la prima vendita di diritti alla televisione palestinese, con un’evoluzione positiva del posizionamento del gruppo Mondo TV nell’area medio orientale”, riporta la nota della società quotata al segmento Star di Borsa Italiana.



Il titolo MTV passa di mano a 4,12 euro, lo 0,82% in meno rispetto al dato precedente.