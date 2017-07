Mondo TV: accordo di licenza in Slovacchia

Luca Fiore 6 luglio 2017 - 13:01

Mondo TV ha sottoscritto un nuovo contratto di licenza con Lux Communication di Bratislava, operatore nel settore televisivo in Slovacchia, per diversi programmi della library classica Mondo TV.Lux Communication ha acquistato in licenza i diritti c.d. Free-TV sui programmi licenziati per un periodo di cinque anni in via non esclusiva.Il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso (c.d. flat fee), definito dalla società “interessante considerata l’area e la circostanza che si tratta di programmi della library classica” e “segna l’acquisizione di un nuovo cliente in un territorio ancora poco sfruttato per il gruppo”.Il titolo MTV sul listino milanese avanza di un quarto di punto percentuale a 4,02 euro.