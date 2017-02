MolMed: licenza esclusiva a TTY Biopharm per commercializzazione di Zalmoxis in alcuni Paesi asiatici

Luca Fiore 7 febbraio 2017 - 19:37

MILANO (Finanza.com)

MolMed e TTY Biopharm Company hanno siglato un term sheet per la concessione a TTY di una licenza esclusiva per la commercializzazione di Zalmoxis in alcuni Paesi asiatici.



“Entro il 30 giugno 2017, i termini contenuti nell’accordo odierno saranno incorporati in un contratto definitivo, ai sensi del quale a TTY verrà concessa, a determinati termini e condizioni, una licenza esclusiva, non trasferibile, revocabile e sub-licenziabile per importazione, uso, commercializzazione, vendita e/o distribuzione di Zalmoxis per il trattamento di neoplasie ematologiche a Taiwan, Hong Kong, Singapore, Tailandia, Filippine, Vietnam e Malesia”, riporta la nota della società.



“Zalmoxis ha ottenuto dalla Commissione Europea l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per pazienti adulti affetti da leucemie o altre neoplasie ematologiche ad alto rischio, ed è la prima terapia cellulare paziente-specifica impiegata in combinazione con il trapianto aplo-identico di cellule staminali emopoietiche”.