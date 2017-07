MolMed: contratto per la commercializzazione di Zalmoxis in alcuni Paesi asiatici

Luca Fiore 30 giugno 2017 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

+2,6% a Piazza Affari per il titolo MolMed che si porta a 0,43 euro. La società ha annunciato di aver siglato un accordo di licenza e distribuzione in esclusiva con TTY Biopharm Company per l’importazione, l’uso, la commercializzazione, la vendita e/o la distribuzione di Zalmoxis nel trattamento di neoplasie ematologiche a Taiwan, Hong Kong, Singapore, Tailandia, Filippine, Vietnam e Malesia.“Zalmoxis, prima terapia cellulare paziente-specifica di MolMed, ha ottenuto dalla Commissione Europea l’autorizzazione all’immissione condizionata in commercio per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemie o altre neoplasie ematologiche ad alto rischio, impiegata in combinazione con il trapianto aplo-identico di cellule staminali emopoietiche”, riporta la nota della società.Secondo quanto previsto dal contratto, MolMed potrà ricevere fino a 13,5 milioni di euro comprensivi di un pagamento iniziale e di milestones legate allo svolgimento dei processi autorizzativi e al raggiungimento di determinati livelli di ricavi; le verranno inoltre riconosciute royalties tra il 10% e il 20% calcolate sulle vendite annue nette effettuate in ciascun Paese coperto dall'accordo.