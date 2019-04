Michelin: fatturato in crescita nel primo trimestre 2019 e guidance confermata

michele fanigliulo 25 aprile 2019 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Michelin annuncia un fatturato di 5,8 miliardi nel primo trimestre 2019, con un incremento del 9,3% a cambi costanti, grazie a un solido mix di prezzi e a un forte contributo delle nuove attività acquisite. Confermata la guidance per il 2019.Per la divisione Passenger Car & Light Truck Tires la quota di mercato è rimasta costante in un contesto profondamente condizionato dal calo della domanda dell’ Original Equipment e dal leggero calo del mercato del Replacement in Europa.La crescita dei volumi della divisione Pneumatici per Autocarri è rimasta stabile nei mercati in leggera contrazione, come previsto dal management, anche grazie allo sviluppo di nuove offerte di servizi e soluzioni.Pneumatici speciali: confermate le ambizioni di crescita per il 2019, nonostante un primo trimestre che ha risentito dei problemi della supply chain dei pneumatici e del focus sui margini dell’Original Equipment per le attività Off-Road.Nel 2019, i mercati dei pneumatici per autovetture e autocarri leggeri dovrebbero essere misti, con una modesta crescita nel segmento Replacement e una contrazione nel segmento Original Equipment. I mercati dei pneumatici per autocarro sembrano destinati a contrarsi leggermente, mentre i mercati dei pneumatici per miniere, aerei e due ruote dovrebbero rimanere dinamici. Sulla base dei tassi di cambio di aprile 2019, l'effetto valutario dovrebbe avere un impatto relativamente favorevole sul risultato operativo di settore. L'impatto dei costi delle materie prime è attualmente stimato in circa 100 milioni, che incidono principalmente sui risultati del primo semestre. In questo contesto, Michelin conferma i suoi obiettivi per il 2019 di crescita dei volumi in linea con le tendenze del mercato globale; un risultato operativo di segmento superiore al 2018 a tassi di cambio costanti e prima del contributo stimato di 150 milioni di Camso e Fenner, e un free cash flow strutturale di oltre 1,45 miliardi.