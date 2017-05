Mercati: vittoria Macron positiva per asset rischiosi, ora focus tornerà su tapering Bce (analisti)

Titta Ferraro 8 maggio 2017 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

La vittoria di Emmanuel Macron al ballottaggio nelle elezioni presidenziali francesi non scalda oggi i mercati, che già avevano dato quasi per assodato l'esito delle urne. "Il risultato di ieri dovrebbe essere positivo per il sentiment e gli asset di rischio in generale - commenta Julien Lafargue, European Equities Strategist di JP Morgan Private Bank - . Tuttavia, essendo ampiamente in linea con i recenti sondaggi, questo risultato era già stato largamente anticipato da parte degli operatori di mercato e pertanto prevediamo che l’impatto di qualsiasi nuovo rialzo sarà più modesto di quello che abbiamo registrato dopo il primo turno".

A livello macroeconomico, lo strategist di JP Morgan vede l'attenzione nella zona euro allontanarsi ora dalla politica spostandosi verso la BCE. Con un'agenda politica che dovrebbe rimanere relativamente leggera per alcuni mesi, il meeting della BCE dell'8 giugno offrirà probabilmente alcune indicazioni sull'argomento chiave del tapering. "Infatti - sottolinea Julien Lafargue - un minore rischio politico unito a un solido background macroeconomico e alle prime indicazioni di una ripresa nell'inflazione core sostiene un graduale allontanamento dall'attuale regime politico estremamente accomodante".