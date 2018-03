Lufthansa: titolo al rialzo su progresso conti 2017 - ERRATA Corrige

michele fanigliulo 15 marzo 2018 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

La notizia riportata conteneva un errore, ci scusiamo con i lettori. A seguire quella corretta:Lufthansa ha pubblicato i risultati 2017 che mostrano ricavi totali in crescita del 12,4% a 35,6 miliardi (in linea con le attese). L’Ebit adjusted, a poco meno di 3 miliardi, balza del 45,5% a/a e batte le attese del mercato di oltre il 5%. La redditività si fissa al 8,4% (+290 basis pointi). L’utile netto a 2,364 miliardi, cresce del 33,1% a/a, ma è al di sotto delle stime del 6,7%.Soddisfatto Carsten Spohr, Presidente e CEO di Deutsche Lufthansa AG, il quale ha dichiarato che “i nostri sforzi degli ultimi anni stanno dando i loro frutti. La nostra modernizzazione ha un impatto sostenibile. Abbiamo raggiunto il miglior risultato nella storia della nostra azienda. Il 2017 è stato un anno molto positivo per i nostri clienti, collaboratori e azionisti ", afferma Carsten Spohr, Presidente della Direzione generale e CEO di Deutsche Lufthansa AG.Per il 2018 la società ha fatto sapere che, l'aumento di 700 milioni di costi del carburante saranno ampiamente compensati da un miglioramento della performance operativa, cosicché per il 2018 in totale si prevede un Ebit Adjusted solo leggermente inferiore a quello dell'anno precedente. La crescita organica dovrebbe essere del 7%, in quanto i ricavi unitari esclusi i fattori valutari dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili. I costi unitari, esclusi il carburante e i fattori valutari, dovrebbero essere ulteriormente ridotti dell'1-2%.