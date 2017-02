Leonardo parteciperà a gara T-X negli Stati Uniti

Luca Fiore 8 febbraio 2017 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha reso noto che parteciperà alla competizione per il futuro velivolo da addestramento della U.S. Air Force, denominata T-X, offrendo il proprio sistema di addestramento integrato T-100 e opererà attraverso la controllata americana Leonardo DRS che agirà in qualità di prime contractor.



“Ciò consentirà a Leonardo di valorizzare al massimo la leadership in campo aeronautico e nel settore dell’addestramento di piloti militari. Con questo assetto Leonardo è confidente di poter fornire una soluzione completamente integrata nel miglior interesse della Forza Aerea USA”, si legge nel comunicato.