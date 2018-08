Leonardo: in svantaggio nella sfida a 3 per addestratore USA

michele fanigliulo 13 agosto 2018 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Secondo indiscrezioni della stampa italiana, Leonardo avrebbe poche possibilità di aggiudicarsi il contratto T-X per l’acquisto di 350 aerei addestratori da parte dell’aviazione americana. I competitors nella gara sono Boeing e Lockheed Martin.La gara per la scelta degli aerei per addestrare i piloti dei caccia americani assume un significato molto importante anche a livello internazionale. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore infatti, la partita si concluderà tra poche settimane. A seguire infatti ci sarà la gara in Europa.L’italiana Leonardo partecipa alla gara americana con il T-100, una gara ghiotta perché da 8 miliardi di dollari, che potrebbe raddoppiare a 16 miliardi. Leonardo però sarebbe svantaggiato in questa gara poiché non ha un partner americano. Secondo voci il favorito sarebbe il consorzio tra Boeing e la svedese Saab, con un nuovo velivolo.Il titolo oggi cede l’1% a 10,07 euro.