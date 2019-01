LVMH: vola a Parigi (+5,7%) dopo ricavi record 2018

michele fanigliulo 30 gennaio 2019 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Louis Vitton vola a Parigi e cresce del 5,7% in apertura.Il mercato brinda ai conti del 2018 della società del lusso che ha evidenziato vendite al livello record di 46,8 miliardi di euro, in salita del 10% rispetto all’anno precedente. Molto bene anche il quarto trimestre con ricavi pari a 13,7 miliardi, in crescita del 9% a/a.