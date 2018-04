IGD: conclusa in anticipo l’offerta dell’inoptato

Luca Fiore 18 aprile 2018 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito dell’offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati, Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ ha annunciato che nel corso della prima seduta di Borsa sono stati venduti tutti i 1.636.012 diritti di opzione. Nel corso dell’offerta in opzione, sono stati esercitati 79.668.540 diritti e quindi sottoscritte 28.453.050 nuove azioni, pari al 97,99% del totale.