Guala Closures: acquisita l’attività di Limat S.A. de C.V.

Luca Fiore 17 luglio 2017 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Guala Closures Group ha annunciato l’acquisizione dell’attività di Limat S.A. de C.V., società messicana attiva nella fabbricazione di sovratappi in legno per bottiglie di Spirits di alta gamma. L’attività di Limat, situata a Mexico City, ha registrato nel 2016 un fatturato pari a circa 1 milione di dollari USA."Con questa acquisizione – ha dichiarato Marco Giovannini, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Guala Closures – continuiamo nell’integrazione produttiva per sviluppare i nostri prodotti verso il top di gamma degli spirits”.