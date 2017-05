Giglio Group: accordo di 3 anni con la piattaforma pay WOW delle Bermuda

Luca Fiore 3 maggio 2017 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

+3,41% per Giglio Group che sale a 5,31 euro dopo la notizia che il proprio canale internazionale Nautical Channel debutterà ufficialmente alle Bermuda.



“Il canale, l’unico nel mondo dedicato esclusivamente alla nautica e agli sport acquatici, sarà visibile sulla piattaforma Pay WOW, il secondo operatore a trasmettere sull’isola insieme a CableVision. Il contratto siglato tra Nautical Channel e World On Wireless Limited Bermuda (WOW) ha durata di tre anni”, riporta la nota della società.



Per l’occasione, Nautical Channel seguirà gli eventi dell’America’s Cup che si terrà sull’isola a partire dal 26 maggio.



Nautical Channel, 100% di proprietà di Giglio Group, trasmette in 6 lingue per 24 ore al giorno, con una diffusione in 52 Paesi e 4 continenti.