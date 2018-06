Generali completa vendita di Generali PanEurope, plusvalenza da 56 mln

Titta Ferraro 20 giugno 2018 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Assicurazioni Generali ha completato la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Generali PanEurope a Life Company Consolidation Group (LCCG). Il Gruppo Generali rimarrà operativo in Irlanda tramite le sue Global Business Lines. La società ex Generali PanEurope dac continuerà ad operare come partner irlandese e paneuropeo di Generali nel segmento employee benefit per assistere i clienti attuali e quelli che saranno acquisiti in futuro.I termini dell'operazione prevedono per Generali un corrispettivo iniziale pari a 230 milioni di euro e un possibile corrispettivo differito fino ad un massimo di 10 milioni che sarà corrisposto trascorsi 12 mesi dalla chiusura dell’operazione. La cessione comporterà una plusvalenza al netto delle imposte pari a 56 milioni.