Generali: Jean-Laurent Granier nuovo CEO di Generali France

Luca Fiore 12 maggio 2017 - 19:07

MILANO (Finanza.com)

Assicurazioni Generali ha comunicato che Jean-Laurent Granier entrerà nel Gruppo in qualità di Country manager e Président Directeur Général (PDG) di Generali France con effetto dal primo giugno 2017. Jean-Laurent Granier entrerà a far parte del Group Management Committee.



“Jean-Laurent Granier, 51 anni, ha conseguito una laurea presso l’Ecole Polytechnique, l’Ensae e presso l’Istituto Francese degli Attuari. E’ entrato in UAP nel 1990 e nel 1997 in AXA, dove ha ricoperto diversi ruoli in AXA France. Da gennaio 2010 è stato CEO dell’area Mediterranea e Latino-americana, dirigendo 23 Paesi, e componente del Comitato Esecutivo di AXA. Da gennaio 2012 a giugno 2016, Jean-Laurent Granier è stato anche Presidente e CEO di AXA P&C Global e componente del Comitato di gestione di AXA”, si legge nella nota diffusa dal Leone.