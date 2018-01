Fitch: prospettive globali su rating ai massimi da crisi

Titta Ferraro 8 gennaio 2018 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

L'outlook sui rating a livello globale continua a migliorare. Fitch Ratings rimarca infatti come il saldo netto tra potenziali upgrades e potenziali downgrades in tutti i settori è diventato positivo per la prima volta in un decennio e si è attestato all'1% al 30 novembre 2017, da -8% all'inizio dello scorso anno."La qualità del credito potrebbe iniziare a indebolirsi - avverte Fitch - man mano che la politica monetaria ultra-espansiva viene gradualmente eliminata e l'aumento dei tassi di interesse inizia a incidere sui costi di finanziamento e sulla qualità delle attività". È probabile, aggiunge Fitch, che anche una incertezza politica significativa ponga sfide crescenti ai rating.