Fitch: "Italia corre rischi significativi nel raggiungere i suoi target fiscali"

Alessandra Caparello 3 dicembre 2018 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

L’Italia corre dei rischi significativi in termini di raggiungimento degli obiettivi fiscali, soprattutto dopo il 2019. A dirlo l’agenzia di rating Fitch secondo cui la minaccia di una procedura Ue per deficit eccessivo non spingerà Roma a cambiare il suo piano sul bilancio pubblico."Riteniamo che il governo (italiano) consideri una buona opportunità attaccare le regole fiscali Ue, specialmente in vista delle elezioni per il Parlamento europeo il maggio prossimo” così Reteurs riporta le parole dell’analista di Fitch, Michele Napolitano.