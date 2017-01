Fintel Energia: Energy Licence per centrale eolica in Serbia

Luca Fiore 10 gennaio 2017 - 18:28

Fintel Energia Group ha annunciato che la controllata serba Energo Balkan ha ottenuto dal Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie, l’Energy Licence per la centrale eolica da 6,6 MW sita in Vrsac, a circa 85 kilometri a nord-ovest di Belgrado. “L’Energy Licence, sancisce per la controllata di Fintel il diritto a percepire da subito una feed-in tariff di 93.6 Eur/MWh + CPI per i prossimi 12 anni”, riporta la nota.