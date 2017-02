Fincantieri: 2 navi da crociera più 4 in opzione per il mercato cinese

Luca Fiore 22 febbraio 2017 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Fincantieri, China State Shipbuilding Corporation (CSSC) e Carnival Corporation, hanno firmato un Memorandum of Agreement vincolante per la costruzione di due navi da crociera, e ulteriori quattro in opzione, che saranno le prime unità di questo genere mai realizzate in Cina per il mercato cinese. L’accordo, soggetto ad alcune condizioni, ha un valore di circa 1,5 miliardi di dollari per le prime due navi.



Sul listino di Piazza Affari il titolo FCT sale del 2,29% a 0,604 euro.