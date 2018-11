Fed, Powell: 'Italia tra fonti di rischio che possono innescare stress sui mercati'

Laura Naka Antonelli 29 novembre 2018 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

L'Italia e le trattative con Bruxelles sulla manovra del governo M5S-Lega fanno parte delle "fonti di rischio che possono innescare situazioni di stress in qualsiasi momento" sui mercati e sull'economia globale. Lo ha detto il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, nel discorso proferito all'Economic Club of New York.Tra gli altri fattori di rischio, Powell ha citato i rischi sulla cybersecurity, la Brexit e la guerra commerciale.