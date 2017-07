Falck Renewables: via libera all’accordo con Svelgen Kraft Holding per l'eolico in Norvegia

Luca Fiore 18 luglio 2017 - 18:39

MILANO (Finanza.com)

Oggi il Cda di Falck Renewables ha approvato l'accordo sottoscritto il 10 luglio 2017 con Svelgen Kraft Holding relativo all'acquisto di una partecipazione di maggioranza in Vestavind Kraft, che detiene due progetti eolici approvati in Norvegia - Hennøy e Okla - per una capacità complessiva di circa 70 MW.All’interno dell’operazione è previsto che Falck Renewables possa esercitare un’opzione su ulteriori 125 MW di progetti eolici sviluppati da Svelgen Kraft Holding in Norvegia.