FCA: Mike Keegan è il nuovo “Head of Communications”.

Luca Fiore 31 agosto 2017 - 18:32

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato la nomina di Mike Keegan alla carica di “Head of Communications”.In questo ruolo di nuova creazione, Keegan assumerà la responsabilità della comunicazione corporate e di prodotto del Gruppo e inoltre avrà la supervisione delle attività di Investor Relations della società ed assumerà responsabilità diretta di Communications per il Nord America.“Mike possiede una vasta gamma di esperienze, maturate in diversi ambiti della nostra organizzazione, tra le quali ruoli all’interno di Finance, Sales, Supply Chain Management e Human Resources. Questa formazione ed il suo legame con questa industria e la nostra società fanno di lui la persona ideale per coordinare la comunicazione della cultura e dei valori di FCA e per supportare i nostri marchi, nuovi prodotti e tecnologie e le nostre attività regionali” ha dichiarato Sergio Marchionne, Chief Executive Officer di FCA.