FCA: Marchionne, non siamo così stupidi da di montare un software illegale

Luca Fiore 12 gennaio 2017 - 19:18

MILANO (Finanza.com)

Il caso Volkswagen e quello FCA non hanno niente in comune, non è possibile fare un confronto. È quanto ha dichiarato l’Ad di FCA, Sergio Marchionne, nel corso di una conferenza stampa indetta a seguito delle accuse dell’Agenzia per la protezione ambientale americana di aver truccato le emissioni di 100mila veicoli.



In qualunque caso, Marchionne ha sottolineato che il gruppo non ha fatto nulla di illegale. “Nessuno è così stupido da cercare di montare un software illegale".



Dai primi calcoli la multa potrebbe arrivare a 4,63 miliardi di dollari. Marchionne la prende con filosofia: “FCA sopravviverà anche nel caso in cui le dovesse essere comminata una multa di 4,6 miliardi di dollari”.