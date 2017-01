Enertronica: titolo positivo dopo notizia di fornitura in Giordania per Elettronica Santerno

Luca Fiore 9 gennaio 2017 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

+1,47% sul listino milanese per Enertronica che sale a 3,44 euro. Elettronica Santerno, società controllata al 51% da Enertronica, ha avviato l’installazione dei propri inverter in Giordania nell’ambito di un progetto fotovoltaico presso l’università Al-Bayt.



“La commessa prevede la fornitura di tre Power Station - Skid da 1.25 MVA per un totale di circa 400 kEuro, completi di inverter, trasformatori, quadri di media tensione, oltre ad un Power Plant Controller per garantire il pieno rispetto dei requisiti in vigore in merito alla gestione di potenza attiva e reattiva a supporto della rete elettrica di distribuzione locale”, riporta la nota della società.